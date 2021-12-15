( ضعف البشر فى رؤية قرآنية ) الكتاب كاملا - أحمد صبحى منصور

2021/12/15 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية )الفهرس هذا الكتاب مقدمة الفصل التمهيدى : عن ضعف البشر ضعف البشر الجسدى في لمحة عامة لُطف الله جل وعلا بضعف البشر الباب الأول : عن الضعف المحور الأول : عن الطفولة : ( الضعف الأول )الفصل الأول : تحديد فترة الطفولة الفصل الثانى حق الطفل في الحياة قبل أن يولد الفصل الثالث : العفة الجنسية حماية ل ......





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