المعارضة السورية الجديدة، هل فعلاً من جديد؟ - فارس إيغو

2021/12/15 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو لا أتكلم هنا عن مجمل ما صدر من تعبيرات سياسية ـ تصدرت أو لم تستطع تصدّر ـ المشهد السياسي للمعارضة السورية منذ انتفاضة الحرية والكرامة عام 2011، بل حديثي هو عن التشكيلات الحزبية والمجلسية والائتلافية التي ظهرت بالتتابع خلال الفترة 2011 ـ 2021.



بالتعريف، يمكن أن نحدّد (من دون أي معيارية ـ قيمية ما) ما يسميه الكثيرين بالمعارضة التقليدية والمعارضة الجديدة على النحو التالي: المعارضة التقليدية ......





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