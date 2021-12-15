2021/12/15 | 16:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاعتراضات المصاحبة لنتائج بعض الفئات في القبول المركزي.وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، في بيان، “المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين […]

ظهرت المقالة التعليم: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الأسبوع المقبل أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).