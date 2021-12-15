قطارات وطرق وسوق مشترك.. هل تنجح قمة الخليج في تحقيق

2021/12/15 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم موجة ثورات الربيع العربي عام 2011، أطلق العاهل السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، دعوة لانتقال دول الخليج العربي من مرحلة التعاون إلى الاتحاد وذلك على هامش القمة الخليجية الـ 32 التي استضافتها الرياض.

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