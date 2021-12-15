تقرير رسمي .. الدولار يرفع أسعار المواد الإنشائية في العراق

2021/12/15 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء،

عن ارتفاع أسعار المواد الانشائية في

العراق لشهر تشرين الثاني الماضي بعد

صعود الدولار أمام العملة المحلية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع

للوزارة في تقرير له،

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