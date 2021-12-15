قوة السلاح تغتال الاقتصاد الزراعي

2021/12/15 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد أهالي محافظة ديالى العمليات الممنهجة التي تقوم بها جهات متنفذة لتحويل الأراضي الزراعية التي وزعت للفلاحين ابان النظام السابق الى أراض سكنية.



وقالوا ان جهات محددة تستخدم قوة السلاح للقيام بهذا العمل، برغم ان وزارة العدل تمنع تحويل جنس الأراضي.

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