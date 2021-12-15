انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تحالف معارضة بين ’امتداد’ و’الجيل الجديد’

2021/12/15 | 16:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقد حراك الجيل الجديد وحركة امتداد، الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لإعلان تحالف معارض.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (15 كانون الأول 2021)، جانباً من المؤتمر الذي حضره كل من زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، وزعيم حركة امتداد علاء الركابي، وعدد من قادة الحركتين، في فندق شيراتون ببغداد.

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