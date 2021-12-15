2021/12/15 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا الوطني بالمبارزة يتوج ببطولة غرب أسيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني بالمبارزة يتوج ببطولة غرب أسيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني بالمبارزة يتوج ببطولة غرب أسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).