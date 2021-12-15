شاهد بالفيديو.. اختناقات مرورية غير مسبوقة تشهدها شوارع العاصمة بغداد

2021/12/15 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nBjHBQUUMVs

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