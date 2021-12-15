2021/12/15 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح التحدث باللغة الإنجليزية شرطا للوصول إلى فرص عمل أكثر في العديد من الدول.ووفقًا لمؤشر إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2021 الصادر عن شركة EF المختصة في التدريب اللغوي والسفر التعليمي وبرامج الدرجات الأكاديمية والتبادل الثقافي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الدول العربية الأكثر إتقانًا للغة الإنجليزية على مؤشر EF لعام 2021؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الدول العربية الأكثر إتقانًا للغة الإنجليزية على مؤشر EF لعام 2021؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).