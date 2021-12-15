2021/12/15 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء، توضيحا حول حقيقة اصابة وزيرتها بجلطة دماغية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوزيرة ايفان فائق جابرو تعرضت الى وعكة صحية بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من وزارة الهجرة حول حقيقة اصابة وزيرتها بجلطة المركز الخبري الوطني.

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