الطفلة جنات تتحدث للشيخ الكربلائي عن تفاصيل لقائها بالمرجع السيستاني (فيديو)

2021/12/15 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجع السيستاني الشيخ

عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاربعاء،

الطفلة جنات وعدد من الاطفال المصابين

بمرض السرطان والكادر الطبي في مؤسسة

وارث الدولية لعلاج الاورام التابعة

للعتبة الحسينية الم

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