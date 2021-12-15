وزير العدل المغربي وحكاية جوارب - عذري مازغ

2021/12/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ في الأطلس المتوسط نسميه "تقاشر" جدتي إيطو لروحها السلام، بلكنتها الأمازيغية تسميها "تقناشر".عمليا لم ألبس الجوارب إلا عندما تنقلت من الإبتدائي إلى الإعدادي، في الإبتدائي كان الذين يلبسونها محظوظين جدا، هم أبناء عمال تقنيون بالمنجم، حتى كرة القدم التي كنا نلعبها ونحن صغار وبدون جوارب حتما كانت بلاستيكية تصبح رغيفا فجأة حين تلتقي أرجلنا الحافية عليها..



كنا بدون جوارب وكانت الجوارب فاصل طبقي، كنا ......





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