2021/12/15 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، هطول زخات رعدية متفرقة من الامطار في البلاد .وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعه “المركز الخبري الوطني”، “مساء اليوم ستشهد مناطق متفرقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليلة..



امطار رعدية خفيفة في مناطق متفرقة من البلاد المركز الخبري الوطني.

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