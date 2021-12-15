الحلبوسي و بلاسخارت يؤكدان على أهمية الحوار والعمل بما ينسجم مع تحديات المرحلة

2021/12/15 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي، لتحالف تقدم في بيان صحفي، “استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت”.

واضاف البيان، انه “جرى، خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية الحوار والعمل بما ينسجم مع تحديات المرحلة”.

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