2021/12/15 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت دراسة أجراها علماء من هونغ كونغ أن متحور كورونا “أوميكرون” يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية بمعدل 70 مرة أسرع، مقارنة بمتحور”دلتا” وفيروس كورونا الأصلي “سارس – كوف – 2” .

وقال بيان أكاديمي بهذا الشأن: “أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هونغ كونغ (HKUMed) البيانات الأولى حول كيفية إصابة (أوميكرون)، المتحور الجديد المثير للقلق، للجهاز التنفسي البشري.



وقد وجد العلماء أن المتحور(أوميكرون) يصيب ويتكاثر في الشعب الهوائية البشرية أسرع 70 مرة من متحور (دلتا) وفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهو ما قد يفسر سبب انتقال (أوميكرون) من شخص إلى شخص أسرع من السلالات المتحورة السابقة”.

ورصدت هذه الدراسة أيضا أن الإصابة بـ “أوميكرون” في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي(سارس – كوف – 2)، وهذا ما يرى العلماء أنه قد يكون مؤشرا على انخفاض شدة المرض عند الإصابة بسلالة أوميكرون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سر صادم عن “أوميكرون”.. يتكاثر 70 مرة أسرع من “دلتا”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سر صادم عن “أوميكرون”.. يتكاثر 70 مرة أسرع من “دلتا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).