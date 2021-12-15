2021/12/15 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاربعاء، اثنتا عشر ناقلة نفطية عند ارصفة ميناء خور الزبير النفطي التخصصي .وقال مدير عام الموانئ الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تستقبل اثنتا عشر ناقلة نفط على ارصفة ميناء خور الزبير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تستقبل اثنتا عشر ناقلة نفط على ارصفة ميناء خور الزبير ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تستقبل اثنتا عشر ناقلة نفط على ارصفة ميناء خور الزبير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).