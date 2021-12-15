المعرفة مهددة بالانقراض في العراق!

2021/12/15 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تذيل العراق قائمة مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021 بعد حصوله على المرتبة 137 من أصل 154 دولة مشاركة.

وتصدرت السويد مؤشر المعرفة العالمي الذي أطلق نسخته الخامسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة, تلتها الولايات المتحدة وفنلندا وهولندا, في حين احتلت الامارات المركز الأول على الصعيد العربي تلتها قطر, يذكر أن مؤشر المعرفة العالمي يهدف لقياس المعرفة على مستوى العالم كمفهوم شامل مرتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة.

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