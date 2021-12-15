2021/12/15 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، نسب إنجاز متقدمة بلغت نحو 82%، من أعمال مشروع ماء الزهور المركزي بقضاء الحسينية في بغداد.وذكر المركز الإعلامي بالوزارة، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار تعلن نسبة انجاز مشروع ماء الزهور المركزي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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