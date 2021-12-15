الصدر يعلن عن مشروع ديني عقائدي اخلاقي.. هذه تفاصيله

2021/12/15 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عن مشروع ديني ـ عقائدي ـ اخلاقي، تحت شعار (فذكر إن نفعت الذكرى)، يستمر لمدة ستة اشهر.

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