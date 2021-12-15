البيان الختامي لتحالف

2021/12/15 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف "من أجل العراق"، الأربعاء، أنه لن يكون جزءاً من "حكومة المحاصصة"، متعهداً بـ "معارضة قوية وبناءة"، داخل مجلس النواب الاتحادي.





وذكر التحالف بحسب بيانه الختامي، انه "سيعمل على مراقبة ومساءلة الحكومة وتقوية مؤسسات الدولة ودعم استقلالية القضاء والهيئات المستقلة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني".





وأضاف أنه سيكون "الرقيب على الحكومة بغية محاربة الفساد وتقوية مؤسسات البلد وخدمة المواطنين".





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