التعليم تطلق إستمارة الاعتراضات الإلكترونية

2021/12/15 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستمارة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاعتراضات المصاحبة لنتائج بعض الفئات في القبول المركزي.وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75 …

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