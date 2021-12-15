السفارة الأميركية: سنطلق صافرات الانذار بعد دقائق من الآن

2021/12/15 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاربعاء تنويهاً مستعجلاً الى السكان القريبين من مجمع السفارة داخل المنطقة الخضراء .وذكرت السفارة ، "سوف تنطلق صافرات الانذار المبكر ومكبرات الصوت في مجمع السفارة الأمريكية مع احتمالية استخدام منظومة ال CRAM في بغداد مساء اليوم في الساعة الخامسة والنصف لغرض الفحص التجريبي"، مشيرا الى أن "الفحص قد يستغرق (5-10) دقائق" ./انتهى5

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