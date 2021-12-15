جامعة ميسان تحتضن المهرجان الثقافي لوحدة تمكين المرأة

2021/12/15 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أحتضنت كلية التربية الأساسية في جامعة ميسان المهرجان الثقافي لوحدة تمكين المرأة في الجامعة".وقالت رئيسة لجنة التمكين الجامعية "فاطمة رحيم عبدالحسين" أن المهرجان شمل الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية منها معرض للكتب وآخر للمنتوجات البيتية فضلا عن معارض الزهور ونتاجات الطلبة بالاضافة الى عرض مسرحي أقيم على خشبة مسرح قسم التربية الفنية ومهرجان شعري شارك فيه نخبة من شعراء المحافظة وطلبة الجامعة".وأضافت أن هذا المهرجان يأتي ضمن برامج ال ( 16 ) يوم لمحاربة العنف ضد المرأة الذي يأتي ضمن التعاون والتنسيق لهذه البرامج بين جامعة ميسان وديوان المحافظة"./انتهى س

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