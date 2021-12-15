تحالف “من اجل الشعب” يصدر بيانه الاول

2021/12/15 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر”تحالف من اجل الشعب”، اليوم الاربعاء، بيانه الاول، مؤكدا على التزامه بـ 3 نقاط مهمة.وذكر التحالف في البيان، “نحن أعضاء مجلس النواب العراقي في الدورة الخامسة وأعضاء (تحالف من اجل الشعب) النيابي نقسم أمام الله تعالى وأمام الشعب أن نلتزم بالآتي”: ‎1- لا نعمل ولا نسعى لمصالحنا الشخصية أو الحزبية بل هدفنا الرئيس داخل مجلس النواب هو خدمة المواطن والشعور بهمومه والدفاع عن حقوقه ويكون المواطن العراقي مركز كل شئ وجميعنا نكون في خدمته.2- إن لا نكون جزءًا من حكومة المحاصصة بل نكون معارضةٌ قوية وبناءة، من أجل مراقبة ومساءلة الحكومة وتقوية مؤسسات الدولة ودعم استقلالية القضاء والهيئات […]

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