2021/12/15 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابيين اثنين في منطقة الصقلاوية بالانبار.وذكرت الخلية في بيان، انه “استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة إستخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت وجود ارهابيين اثنين في منطقة الصقلاوية بالفلوجة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.واضافت “على ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة 40 وقوة برية من الفوج اعلاه تمت مداهمة مكان تواجد الارهابيين والقبض عليهم، وبعد استكمال الاجراءات اللازمة تم تسليمهم لجهة الطلب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين اثنين في منطقة الصقلاوية بالانبار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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