وزير الخارجية الإيراني: توصلنا إلى

2021/12/15 | 18:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"الجيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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