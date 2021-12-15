2021/12/15 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، حرصه على تحقيق طموح الطلبة في الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بها في ضوء محددات القبول المركزي والتنافس. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عبد الصاحب استقبل المواطن محمد أحمد سلمان الذي أطلق مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن نتائج القبول المركزي لولده (جاسم محمد سلمان) صاحب المجموع (588) والمعدل (98) الذي ظهر قبوله في كلية الصيدلة بجامعة تكريت وابنته (رواء محمد سلمان) صاحبة المجموع (585) والمعدل (97.50) التي ظهر قبولها في المعهد التقني الطبي في الجامعة التقنية الشمالية". وأكد عبد الصاحب وفقا للبيان "حرصه على تحقيق طموح أبنائه الطلبة في الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بها في ضوء محددات القبول المركزي والتنافس على حجز المقاعد الدراسية استنادا الى معدل الطلب وخياراته المسجلة في استمارة القبول".من جانبه أعرب المواطن محمد أحمد سلمان "عن تقديره للاستجابة الأبوية من وزارة التعليم العالي وتوفير بيئة للتعاطي الإيجابي مع أبنائها وحرصها على تمكينهم من الدراسة الجامعية وتوفير خيارات المعالجة القانونية الممكنة لحالات الطلبة المتفوقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يؤكد حرصه على تحقيق طموح الطلبة في ضوء محددات القبول المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يؤكد حرصه على تحقيق طموح الطلبة في ضوء محددات القبول المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).