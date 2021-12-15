ريال مدريد يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا

2021/12/15 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء، إصابة صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش، وظهيره البرازيلي مارسيلو، بفيروس كورونا، ما يعني بالتأكيد أنهما لن يكون مع الفريق في مباراتيه الأخيرتين لهذا العام.

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