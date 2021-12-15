2021/12/15 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتهر سلوفينيا بغاباتها، والخشب هو العنصر الرئيسي في جناحها في إكسبو 2020 دبي، مما يعكس تقاليد الدولة وثقافتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من تقاليدهم وثقافتهم.. هكذا يبدو جناح سلوفينيا في إكسبو بدبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من تقاليدهم وثقافتهم.. هكذا يبدو جناح سلوفينيا في إكسبو بدبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).