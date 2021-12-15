علماء: أوميكرون يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع من دلتا بـ 70 ضعفاً

2021/12/15 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دراسة أجراها علماء طب في هونغ كونغ، أن المتحور أوميكرون يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بمعدل سبعين مرة مقارنة بمتحور دلتا، والفيروس الأصلي لكورونا سارس.

وأظهرت الدراسة، أن إمكانية الإصابة بأوميكرون في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، وهذا قد يكون مؤشراً على انخفاض حدة المرض عند الإصابة بأوميكرون، وأشارت إلى أن ثمة أدلة تثبت أن سلالة أوميكرون تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأكدت أن اللقاحات تصبح أقل فعالية فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.

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