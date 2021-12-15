الصدر يطلق مشروعا دينيا عقائديا اخلاقيا

2021/12/15 | 18:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشروعا دينيا عقائديا اخلاقيا، بعيداً عن السياسة.

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