سيكون لنا موقف عقب

2021/12/15 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت حركة النجباء، اليوم الاثنين، رفضها لتغيير صفة القوات القتالية الأمريكية في العراق نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الحركة نصر الشمري، لـ(بغداد اليوم) ان "تغيير صفة القوات القتالية الأمريكية في العراق نهاية العام الحالي، أمر مرفوض فهذه القوات يجب ان تخرج من العراق، فهذا الأمر يعبر التفاف على ارادة الشعب العراقي والقوى السياسية والوطنية وفصائل المقاومة العراقية".

وبين الشمري ان "بقاء القوات الأمريكية القتالية من تغيير الصفة فقط، يعني بقاء القوات المحتلة، وهذا يعني ان المقاومة العراقية وعموم الشعب العراقي سيكون لهم كلمة وموقف تجاه عدم تنفيذ سحب القوات المحتلة نهاية العام الجاري".

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