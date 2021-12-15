تنبيه من السفارة الأميركية بشأن صافرات الإنذار

2021/12/15 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، الأربعاء، تنبيهاً، بشأن صافرات الإنذار الخاصة بمبنى السفارة.

وقالت السفارة في بيان، إنه "سوف تنطلق صافرات الإنذار المبكر ومكبرات الصوت في مجمع السفارة الإميركية في بغداد مساء اليوم (الساعة 1730)، لغرض الفحص التجريبي".

وأضافت، "سوف يستغرق الفحص (5-10) دقائق، للتفضل بالعلم والاطلاع".





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