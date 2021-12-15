في ذكرى اغتياله الثانية.. مطالبات تتجدد بالكشف عن قتلة الناشط ثائر الطيب وبقية الضحايا (فيديو)

2021/12/15 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادالتقت (بغداد اليوم) بعائلة واصدقاء الناشط ثائر الطيب تزامننا مع ذكرى اغتياله الثانية وسط مطالبات بالكشف عن قتلة الناشطين.

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