وفد الصدر يطمئن على الحالة الصحية للفنان علي فرحان

2021/12/15 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / زار وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الفنان علي فرحان الراقد في مستشفى الكندي التعليمي وسط بغداد ،للاطمئنان على حالته الصحية ./انتهى5

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