شركة الحفر العراقية تباشر بتنفيذ مشروع حفر ٣٧ بئرا نفطيا في حقل الزبير

2021/12/15 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية بتنفيذ مشروع حفر ٣٧ بئرا نفطيا في حقل الزبير النفطي بالبصرة لصالح شركة ENI .وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر في بيان" باشرنا بتنفيذ هذا المشروع باستخدام جهازي الحفر IDC37 و IDC 38 بقدرة 1500 Hp بالتعاون مع شركة شلمبرجير ( Schlumberger ) لتقديم الخدمات النفطية .واضاف " ان المكامن المستهدفة في هذا المشروع هي مكمن المشرف ونهر بن عمر ومكمن الزبير لاعماق تصل الى 3500 متر " .واشار ناصر الى ان الشركة نجحت بتنفيذ مشاريع حفر سابقة لصالح شركة ENI في نفس الحقل بجودة اداء عالية وباوقات قياسية مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة ./انتهى

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