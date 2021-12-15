2021/12/15 | 18:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بتنفيذ مشروع حفر ٣٧ بئرا نفطيا في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/15 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتنفيذ مشروع حفر ٣٧ بئرا نفطيا في البصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتنفيذ مشروع حفر ٣٧ بئرا نفطيا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).