كادت أن تصطدم بها.. أمريكية ترصد لحظات اشتعال مروحية سقطت فوق جسر

2021/12/15 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظات صادمة وثق عدد من السائقين بهواتفهم لحظات تحطم طائرة مروحية سقطت مشتعلة فوق جسر "بونيت كاري سبيلواي" بعد ظهر الثلاثاء في ولاية لويزيانا الأمريكية، وتروي تيني أريغي لحظات الرعب التي عاشتها، حيث تقول إن المروحية كادت أن تصطدم بسيارتها.

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