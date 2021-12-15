المجمع العراقي للوحدة الاسلامية يطالب بوضع “حد” لظاهرة استقدام مطربين ومطربات من خارج العراق لاقامة الحفلات الغنائية

2021/12/15 | 18:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب المجمع العراقي للوحدة الاسلامية، اليوم الاربعاء، بوضع حد لظاهرة استقدام مطربين ومطربات من خارج العراق لاقامة الحفلات الغنائية.وذكر المجمع في بيان “استشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة استقدام مطربين ومطربات من خارج العراق لاقامة الحفلات الماجنة والتي يتخللها مظاهر الفجور والخدش للحياء وانتهاك القيم الانسانية النبيلة، لاغراء الشباب والفتيات وحرفهم عن الروح الوطنية […]

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