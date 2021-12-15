السفارة الأميركية تنبه بشأن صافرات الإنذار

2021/12/15 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، الأربعاء، تنبيهاً، بشأن صافرات الإنذار الخاصة بمبنى السفارة.وقالت السفارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “سوف تنطلق صافرات الإنذار المبكر ومكبرات الصوت في مجمع السفارة الإميركية في بغداد مساء اليوم (الساعة 1730)، لغرض الفحص التجريبي”.وأضافت، “سوف يستغرق الفحص (5-10) دقائق، للتفضل بالعلم والاطلاع”.

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