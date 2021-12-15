الأمم المتحدة تندد بتجاوزات حقوق الإنسان في أوكرانيا

2021/12/15 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نددت مفوضية الأمم المتحدة، بتجاوزات حقوق الإنسان في كل أنحاء أوكرانيا، لكن الدول الغربية استفادت خصوصا من الجدل للتنديد بروسيا تخوفا من رغبتها في اجتياح جارتها.وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق […]

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