2021/12/15 | 18:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، توضيحاً بشأن الحالة الصحية للوزير إيفان فائق جابرو، فيما نفت الأنباء التي تحدثت عن “إصابة الوزيرة بجلطة”.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بوعكة صحية “.وأضافت، “وتوضح الوزارة أن جابرو …

ظهرت المقالة وزارة الهجرة تنفي إصابة وزيرتها بـ’جلطة’ أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة تنفي إصابة وزيرتها بـ’جلطة’) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة تنفي إصابة وزيرتها بـ’جلطة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).