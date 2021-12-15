شاهد بالفيديو.. المرجع السيستاني يحقق حلم الطفلة جنات ورسالة إلى شعب العراق | تقرير

2021/12/15 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: naGqZIngULA

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