فساد النظام الصحي في كردستان والعراق.. تقرير ألماني يسلط الضوء

2021/12/15 | 18:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخط الفاصل بين الحياة والموت ضعيف في جميع المستشفيات.

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