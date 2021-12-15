وزير الداخلية اللبناني يوجه الأمن العام بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية

2021/12/15 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اليوم الاربعاء، كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى […]

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