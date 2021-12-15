2021/12/15 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة البصرة، الأربعاء، عن توجه لاستبدال المدارس الكرفانية في قضاء شط العرب بإنشاء بنايات محلها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال معاون محافظ البصرة لشؤون الأقضية والنواحي عرب الجزائري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (15 كانون الأول 2021)، إنه "فيما يخص المدارس الكرفانية في قضاء شط العرب فهناك توجه من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني بأن تدخل تلك المدارس ضمن المشاريع المقبلة، لاستبدالها بالبناء".

وأشار الجزائري إلى أن "هناك توجها أكبر من قبل محافظة البصرة بأن لا تبقى أية بناية كرفانية سواء مدرسة أو أية بناية كرفانية أخرى، لكونها معرضة للحريق، بعد تجارب كثيرة على البنايات الكرفانية".

وتابع أن "استبدال البنايات الكرفانية خوفاً من أن تكرار تجارب الحرائق التي حدثت في المحافظات الأخرى، وسيكون المشروع المقبل من قبل محافظة البصرة باستبدالها بأبنية أخرى".

وبين الجزائري أن "هناك توجها كبيرا للنهوض بواقع التعليم في قضاء شط العرب وللمدارس كافة وتطويرها ومراعاة ما تحتاجه لسد الثغرات ومنع أي تلكؤ يعيق سير العملية التربوية في الأقضية والنواحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: توجه حكومي لاستبدال المدارس الكرفانية بإنشاء بنايات مكانها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: توجه حكومي لاستبدال المدارس الكرفانية بإنشاء بنايات مكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).