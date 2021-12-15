2021/12/15 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن توجه لاستبدال المدارس الكرفانية في قضاء شط العرب بإنشاء بنايات محلها. وقال معاون محافظ البصرة لشؤون الأقضية والنواحي عرب الجزائري في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه حكومي لاستبدال المدارس الكرفانية في قضاء شط العرب المركز الخبري الوطني.

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