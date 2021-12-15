اندلاع حريق قرب محطة ابو اقلام في الكرادة

2021/12/15 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في شقة سكنية قرب محطة أبو أقلام في منطقة الكرادة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريقا نشب في شقة سكنية بمنطقة الكرادة وسط بغداد قرب محكة أبو أقلام".

أضاف ان "فرق الدفاع المدني كافحت الحريق من دون تسجيل أي إصابات بشرية تذكر".

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