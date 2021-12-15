ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي 11 يوماً

2021/12/15 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

قررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم 23 من الشهر الجاري ولمدة 11 يوما.

وقال إعلام حكومة أربيل في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "كردستان تقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم 23 من هذا الشهر ولمدة 11 يوماً بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية".

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